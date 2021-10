Martina Rossi, la Cassazione conferma le condanne: «Fu tentato stupro e non suicidio» (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Cassazione conferma le condanne. Quello di Martina Rossi «fu tentato stupro e non suicidio». La quarta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza della corte... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lale. Quello di«fue non». La quarta sezione penale dellahato la sentenza della corte...

