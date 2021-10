Manuel Bortuzzo parla con Lucrezia Selassié del loro rapporto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo sulla relazione con Lulù La relazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié non sta andando proprio a gonfie vele. Nonostante i consigli dati alla Principessa da parte di Soleil, infatti, le cose non si stanno mettendo bene per la giovane coppia. Così come la Sorge, anche le sorelle Clarissa e Jessica le hanno L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 7 ottobre 2021)sulla relazione con Lulù La relazione tranon sta andando proprio a gonfie vele. Nonostante i consigli dati alla Principessa da parte di Soleil, infatti, le cose non si stanno mettendo bene per la giovane coppia. Così come la Sorge, anche le sorelle Clarissa e Jessica le hanno L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : Manuel Bortuzzo frena con Lulù ma lei sembra non capire: 'Fuori non ci sarà nulla' - infoitcultura : Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo frena gli entusiasmi di Lulù Selassiè - IsaeChia : #GfVip 6, Manuel Bortuzzo frena gli entusiasmi di Lulù Selassié: “Non riesco ad entrare in questa parte, se mi sbil… - blogtivvu : Manuel Bortuzzo cerca di rompere con Lulù? “Fuori non durerà a me non piace tanto essere toccato…” - zazoomblog : Gf Vip Manuel Bortuzzo non è il favorito per la vittoria ? Ecco cosa ha detto un ex concorrente - #Manuel… -