La Cia ha un problema con la tecnologia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo stemma della Cia (foto: Flickr)La Cia, l'agenzia di spionaggio civile del governo federale degli Stati Uniti, ha inviato una nota a tutte le sue sedi globali in cui denuncia un'emorragia di informatori stranieri. Alcuni sono stati uccisi, altri sono stati scoperti e catturati, ma ora il progresso di alcune tecnologie rende le attività sotto copertura sempre più difficili. Cercasi informatori stranieri Nel documento diffuso dalla Cia non c'è un numero preciso, ma si parla di decine di informatori stranieri che hanno cessato di svolgere la loro attività per l'agenzia. Quello che emerge è che la maggior parte sono stati uccisi, altri sono stati scoperti e catturati e in alcuni casi impiegati per attività di spionaggio contro gli Stati Uniti stessi, una sorta di ruolo di "pentiti". Comunicazioni di allerta da parte della Cia alle sue sedi sono frequenti, ma come hanno sottolineato ...

