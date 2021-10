Incontro Draghi-Salvini | impegno governo per evitare aumento tasse

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilribadisce l’a non aumentare le. E’ uno dei punti dell’tra il premier Marioe il leader della Lega, Matteo. “Il presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo. Al centro del colloquio, che si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, il tema della crescita economica. E’ stato confermato l’delognidella pressione fiscale”, si legge in una nota di Palazzo Chigi seguita al faccia a faccia. L’argomentoè salito alla ribalta dopo la decisione della Lega di disertare due giorni fa il Cdm sulla delega fiscale e dopo i ...

matteosalvinimi : Un'ora di confronto con il Presidente Draghi. Incontro molto utile: proposte e soluzioni condivise e impegno a conf… - marcodimaio : Con #Draghi l'Italia è più forte anche in #Europa. Ne sono la dimostrazione le parole di stima e fiducia espresse o…

Salvini sucon: franco e leale. Merkel, il commiato all'Italia:garante dell'euro. Covid, Pfizer chiede ok a Fda per vaccino da 5 a 11 anni. Vaccino, malaria salverà migliaia di bambini ..."Un'ora di confronto con il Presidentemolto utile: proposte e soluzioni condivise e impegno a confrontarci sul futuro dell'Italia ogni settimana. I giornali scrivano ciò che ...E' terminato dopo circa un'ora il colloquio del leader della Lega Matteo Salvini con il premier Mario Draghi dopo lo strappo del Carroccio, che ha disertato il Consiglio dei ministri e non ha votato l ...«È sempre il solito film. Salvini racconta al Paese una storia, poi va a Palazzo Chigi e tutto torna come prima. Non mi sembra una grande novità. Ormai è ...