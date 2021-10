Gf Vip 6 | Sonia Bruganelli | «Soleil deve imparare a recitare meglio | è strafottente e arrogante»

(Di giovedì 7 ottobre 2021)e Adriana Volpe questa settimana sono state intervistate da Chi, conquistandosi la copertina del magazine. Le due opinioniste del GF Vip 6 hanno svelato chi sono i loro concorrenti preferiti e chi quelli che non sopportano. Leggi anche: Gf VIP: il sogno erotico di Miriana Trevisan «Sophie mi mordeva mentre Aldo, Gianmaria, Nicola...

Advertising

infoitcultura : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis confessa: 'Ho tradito'. Il racconto dell'opinionista del GF Vip - zazoomblog : Sonia Bruganelli la moglie di Paolo Bonolis confessa: “Ho tradito”. Il racconto dell’opinionista del GF Vip -… - MondoTV241 : GF Vip 6, Sonia Bruganelli 'Adriana non sempre è sincera, ha paura di deludere il suo pubblico' #soniabruganelli… - infoitcultura : Gf Vip 6, faccia a faccia tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli su Adriana Volpe: 'Non sempre è sincera, ha paura di deludere il suo pubblico' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sonia

Non c'è pace, non c'è tregua tra Adriana Volpe eBruganelli. L'armistizio tra le due opinioniste, che sembrava essere stato sancito nel corso dell'ultima puntata del Grande fratello, non ha retto molto. A riaccendere la polemica è l'ex ......tutti i modi di essere le protagoniste della sesta edizione del ' Grande Fratello', il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e...Adriana Volpe torna all'attacco dell'opinionista e del conduttore dopo il selfie provocatorio: "Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano" ...Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno concesso un'intervista a Chi, ma cosa hanno rivelato le due opinioniste?