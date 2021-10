Figc e Aia lanciano “doppio tesseramento” per calciatore che vuole arbitrare (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si tratta di un programma epocale, risultato di un percorso condiviso dalla Figc e dall’Associazione Italiana Arbitri, che riguarda ragazzi e ragazze dal 14° al 17° anno di età Leggi su itasportpress (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si tratta di un programma epocale, risultato di un percorso condiviso dallae dall’Associazione Italiana Arbitri, che riguarda ragazzi e ragazze dal 14° al 17° anno di età

