F1, prove libere GP Turchia 2021 domani in tv: orario, canale e streaming (Di giovedì 7 ottobre 2021) Torna lo spettacolo della F1, che si appresta a vedere in scena il 16esimo round del Mondiale con il GP di Turchia 2021. Si corre sui 5,338 km dell’Intercity Istanbul Park, dove continua la lotta serrata tra i due protagonisti assoluti Lewis Hamilton e Max Verstappen, con il britannico che guida la classifica piloti con soli due punti di vantaggio sul rivale della Red Bull. Si comincia, come di consueto, con le due sessione di prove libere di venerdì 8 ottobre. Ecco quindi che le FP1 si svolgeranno a partire dalle ore 10:3o, con i piloti che poi torneranno in pista per le FP2 a partire dalle 14:00. Entrambe le sessioni saranno visibili in diretta tv su Sky Sport F1, canale 207 della piattaforma satellitare, oppure in diretta streaming su Sky Go e Now TV. in alternativa, Sportface vi ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Torna lo spettacolo della F1, che si appresta a vedere in scena il 16esimo round del Mondiale con il GP di. Si corre sui 5,338 km dell’Intercity Istanbul Park, dove continua la lotta serrata tra i due protagonisti assoluti Lewis Hamilton e Max Verstappen, con il britannico che guida la classifica piloti con soli due punti di vantaggio sul rivale della Red Bull. Si comincia, come di consueto, con le due sessione didi venerdì 8 ottobre. Ecco quindi che le FP1 si svolgeranno a partire dalle ore 10:3o, con i piloti che poi torneranno in pista per le FP2 a partire dalle 14:00. Entrambe le sessioni saranno visibili in diretta tv su Sky Sport F1,207 della piattaforma satellitare, oppure in direttasu Sky Go e Now TV. in alternativa, Sportface vi ...

