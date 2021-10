F1, Carlos Sainz: “Non mi spaventa partire dal fondo della griglia, è un’occasione per sviluppare la Ferrari” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non sarà un weekend facile per lo spagnolo Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari in vista del GP di Turchia, tappa del Mondiale 2021 di F1, dovrà subire una penalità importante. La scuderia di Maranello ha deciso di apportare un aggiornamento importante alla power unit dell’iberico e quindi sarà sostituito completamente il motore. Trattandosi del quarto propulsore stagionale, la Rossa sarà sanzionata come da regolamento con la partenza in fondo alla griglia di domenica. Per Sainz quindi si prospetta una gara in salita ma lo spagnolo, a podio in Russia, non vuol fasciarsi la testa prima di essersela rotta: “Non mi dispiace iniziare il fine-settimana con un nuovo motore e avere delle prestazioni migliori. Sarà un’occasione per sviluppare ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non sarà un weekend facile per lo spagnolo. Il pilotain vista del GP di Turchia, tappa del Mondiale 2021 di F1, dovrà subire una penalità importante. La scuderia di Maranello ha deciso di apportare un aggiornamento importante alla power unit dell’iberico e quindi sarà sostituito completamente il motore. Trattandosi del quarto propulsore stagionale, la Rossa sarà sanzionata come da regolamento con la partenza inalladi domenica. Perquindi si prospetta una gara in salita ma lo spagnolo, a podio in Russia, non vuol fasciarsi la testa prima di essersela rotta: “Non mi dispiace iniziare il fine-settimana con un nuovo motore e avere delle prestazioni migliori. Saràper...

