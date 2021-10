Durante controlli in strada Polizia denuncia una persone e ne arresta cinque

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – Proseguono senza sosta i servizi disposti dal Questore di Roma per la prevenzione e la repressione dei reati, in particolar modo per risse, aggressioni e rapine, anche su. Sono 6 lecomplessivamente messe a disposizione della autorità giudiziaria da parte degli agenti delladi Stato perché responsabili rispettivamente di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, rissa e rapina. Ad intervenire per la segnalazione di una rissa adiacente ad un’attività commerciale sono stati i poliziotti del III Distretto Fidene Serpentara, quelli della Sezione Volanti e del II Distretto Salario. Al loro arrivo i poliziotti sono stati subito contattati da un cittadino peruviano 29enne che ha riferito loro di aver subito un’aggressione, avvenuta da poco, per la quale aveva riportato una ferita grave al setto nasale. L’autore ...