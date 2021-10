Dall'androide bambino al diritto digitale: Internet festival, ecco il futuro (Di giovedì 7 ottobre 2021) ... giovedì 7 ottobre, a domenica 10 ottobre (con una nuvola di iniziative online che seguiranno il festival, fino alla fine dell'anno), promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e ... Leggi su lanazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) ... giovedì 7 ottobre, a domenica 10 ottobre (con una nuvola di iniziative online che seguiranno il, fino alla fine dell'anno), promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e ...

Advertising

ginugiola : Dall’androide bambino alle app per meditare in 3D: è ‘phygital’ la parola chiave del prossimo Int… - Simona_Riccio : RT @MakerFaireRome: Dall'androide che riconosce la lingua italiana e traduce in Braille al drone con visione notturna: sono alcuni degli 11… - jooliafoto : RT @MakerFaireRome: Dall'androide che riconosce la lingua italiana e traduce in Braille al drone con visione notturna: sono alcuni degli 11… - PatriziaOrlan11 : RT @MakerFaireRome: Dall'androide che riconosce la lingua italiana e traduce in Braille al drone con visione notturna: sono alcuni degli 11… - socialmediacosi : RT @MakerFaireRome: Dall'androide che riconosce la lingua italiana e traduce in Braille al drone con visione notturna: sono alcuni degli 11… -