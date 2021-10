A Quiet Place II in blu-ray, la recensione: il devastante rumore del silenzio (Di giovedì 7 ottobre 2021) La recensione del blu-ray di A Quiet Place II: il prodotto Koch Media presenta un audio davvero portentoso e perfettamente funzionale alle tematiche del film, ottimo il video, discreti gli extra. Dopo il primo film del 2018 che si rivelò un instant cult oltre che un survival horror avvincente, il suo sequel non ha deluso le attese. E non le ha deluse nemmeno in homevideo, dove come vedremo in questa recensione di A Quiet Place II in blu-ray, il prodotto Koch Media riesce a esaltare al massimo le caratteristiche del film di John Krasinski e il suo crescendo quasi insostenibile di tensione. Un survival angosciante e adrenalinico con protagonisti Emily Blunt e Cillian Murphy, che riprende da dove avevamo lasciato la famiglia Abbott, alle prese col terrore del mondo esterno, con … Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladel blu-ray di AII: il prodotto Koch Media presenta un audio davvero portentoso e perfettamente funzionale alle tematiche del film, ottimo il video, discreti gli extra. Dopo il primo film del 2018 che si rivelò un instant cult oltre che un survival horror avvincente, il suo sequel non ha deluso le attese. E non le ha deluse nemmeno in homevideo, dove come vedremo in questadi AII in blu-ray, il prodotto Koch Media riesce a esaltare al massimo le caratteristiche del film di John Krasinski e il suo crescendo quasi insostenibile di tensione. Un survival angosciante e adrenalinico con protagonisti Emily Blunt e Cillian Murphy, che riprende da dove avevamo lasciato la famiglia Abbott, alle prese col terrore del mondo esterno, con …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? A Quiet Place II in blu-ray, la recensione: il devastante rumore del silenzio - CamillaVirgili : @FIWReylo Magari Adam ha voluto puntare su qualcosa di più commerciale invece di fare un altro film autoriale, ma n… - fantasmanto : You're in the house And I am here in the car I just need a quiet place Where I can scream How I love you questa è… - davidgerously : chissà se un giorno ci troveremo in una situazione tipo A Quiet Place per colpa di qualcosa scappato da un laborato… -