Volley, Superlega 2021-2022: le rose di tutte le squadre, sestetti titolari e allenatori (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel weekend del 9-10 ottobre incomincerà la Superlega 2021-2022, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Tredici squadre sono pronte a darsi battaglia nell’arco dell’intera regular season che durerà 26 giornate, le migliori otto formazioni si qualificheranno poi ai playoff che metteranno in palio lo scudetto. Civitanova partirà per difendere il tricolore, ma la Lube dovrà vedersela con Perugia, Modena e Trento: le quattro grandi sembrano doversi sfidare a viso aperto. Attenzione poi a Monza, Milano, Piacenza che proveranno a fare lo sgambetto. Civitanova avrà a disposizione le novità Zaytsev e Lucarelli. Perugia avrà dalla sua Simone Gianneli e Matt Anderson. Trento adotterà la politica dei giovani con Daniele Lavia e Alessandro Michieletto titolari, da segnalare il ritorno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel weekend del 9-10 ottobre incomincerà la, il massimo campionato italiano dimaschile. Tredicisono pronte a darsi battaglia nell’arco dell’intera regular season che durerà 26 giornate, le migliori otto formazioni si qualificheranno poi ai playoff che metteranno in palio lo scudetto. Civitanova partirà per difendere il tricolore, ma la Lube dovrà vedersela con Perugia, Modena e Trento: le quattro grandi sembrano doversi sfidare a viso aperto. Attenzione poi a Monza, Milano, Piacenza che proveranno a fare lo sgambetto. Civitanova avrà a disposizione le novità Zaytsev e Lucarelli. Perugia avrà dalla sua Simone Gianneli e Matt Anderson. Trento adotterà la politica dei giovani con Daniele Lavia e Alessandro Michieletto, da segnalare il ritorno ...

