Scavi di Pompei, rubato un chiusino in marmo: indagini in corso (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel sito archeologico degli Scavi di Pompei, la Sovrintendenza ha constatato il furto di un chiusino in marmo recentemente oggetto di restauro Nel sito archeologico di Pompei tornano nuovamente i furti. Delle persone, al momento ancora sconosciute, hanno rubato un chiusino in marmo di forma circolare e del diametro di 20 centimetri. Il personale della Soprintendenza del Parco Archeologico ha dichiarato che il fatto è avvenuto nella data tra il 30 settembre e il 4 ottobre scorsi. LEGGI ANCHE —> Bonus terme, deciso il click day: qual è la data di partenza ufficiale Il reperto si trovava all’interno della “Domus di Sirico“, posta al Regio VII, insula 1, civico 25, ambiente 24. La Soprintendenza ha sottolineato che si trattava di un ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel sito archeologico deglidi, la Sovrintendenza ha constatato il furto di uninrecentemente oggetto di restauro Nel sito archeologico ditornano nuovamente i furti. Delle persone, al momento ancora sconosciute, hannounindi forma circolare e del diametro di 20 centimetri. Il personale della Soprintendenza del Parco Archeologico ha dichiarato che il fatto è avvenuto nella data tra il 30 settembre e il 4 ottobre scorsi. LEGGI ANCHE —> Bonus terme, deciso il click day: qual è la data di partenza ufficiale Il reperto si trovava all’interno della “Domus di Sirico“, posta al Regio VII, insula 1, civico 25, ambiente 24. La Soprintendenza ha sottolineato che si trattava di un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tornano i furti negli scavi di Pompei dove il personale della Soprintendenza del Parco Archeologico ha constatato c… - LibertiMauda : RT @ciropellegrino: Choc agli scavi di #Pompei: rubato un marmo della Domus di Sirico - francypar71 : #Napoli Furto negli scavi di Pompei: rubato un chiusino circolare in marmo - cronista73 : Scavi di Pompei, furto nella Domus di Sirico: portato via un chiusino in marmo - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Tornano i furti negli scavi di Pompei dove il personale della Soprintendenza del Parco Archeologico ha constatato che ign… -