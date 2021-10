Roma, crolla un ramo e colpisce un’auto in transito: due feriti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arrivano le prime piogge e, come ogni anno, la Capitale si fa trovare impreparata. In tutto il Lazio, a dir la verità, la viabilità è compromessa dall’allerta meteo (partendo dalla linea ferroviaria Roma-Napoli e finendo con i danni sulla Pontina) ma a Roma non è solo del traffico che bisogna preoccuparsi. Proprio oggi pomeriggio, alle 15:30, un ramo si è staccato dall’albero colpendo due veicoli: una Land Rover in sosta e una Fiat Panda, che però era in transito. L’episodio, è avvenuto dal 101 di viale Tupini e ha causato due feriti. L’intervento delle pattuglie della Polizia Locale IX Gruppo Eur è stato immediato. Leggi anche: Maltempo Roma e Lazio, centinaia di interventi in corso: tromba d’aria a Torvaianica Eur: crolla un albero sull’auto in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arrivano le prime piogge e, come ogni anno, la Capitale si fa trovare impreparata. In tutto il Lazio, a dir la verità, la viabilità è compromessa dall’allerta meteo (partendo dalla linea ferroviaria-Napoli e finendo con i danni sulla Pontina) ma anon è solo del traffico che bisogna preoccuparsi. Proprio oggi pomeriggio, alle 15:30, unsi è staccato dall’albero colpendo due veicoli: una Land Rover in sosta e una Fiat Panda, che però era in. L’episodio, è avvenuto dal 101 di viale Tupini e ha causato due. L’intervento delle pattuglie della Polizia Locale IX Gruppo Eur è stato immediato. Leggi anche: Maltempoe Lazio, centinaia di interventi in corso: tromba d’aria a Torvaianica Eur:un albero sull’auto in ...

Advertising

FerzanOzpetek : Roma, in fiamme il ponte del quartiere Ostiense: un pezzo si stacca e crolla nel Tevere - Corriere : Roma, incendio sul Tevere: crolla una parte del Ponte dell’Industria - fanpage : ?? ULTIM'ORA Un incendio sta letteralmente divorando il ponte di Ferro a Roma - CorriereCitta : Roma, crolla un ramo e colpisce un’auto in transito: due feriti - Antincivili : RT @romatoday: Ramo si spezza e crolla su auto in transito. Danneggiata anche vettura in sosta -