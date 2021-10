Nobel per la Chimica 2021, i vincitori: Benjamin List e a David Mac Millan (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Nobel per la Chimica 2021 è stato assegnato al tedesco Benjamin List e al britannico David Mac Millan. Ieri l’Accademia di Svezia ha annunciato il riconoscimento per la Fisica andato anche al fisico italiano Giorgio Parisi, mentre lunedì è stato assegnato il Nobel per la Medicina. L’anno scorso il premio per la Chimica fu assegnato alle due scienziate, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, che hanno scoperto la tecnica del “taglia-incolla” del Dna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilper laè stato assegnato al tedescoe al britannicoMac. Ieri l’Accademia di Svezia ha annunciato il riconoscimento per la Fisica andato anche al fisico italiano Giorgio Parisi, mentre lunedì è stato assegnato ilper la Medicina. L’anno scorso il premio per lafu assegnato alle due scienziate, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, che hanno scoperto la tecnica del “taglia-incolla” del Dna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - RobertoBurioni : Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa. - Claudio75412168 : RT @Moonlightshad1: Al Foglio Meotti, quello di Mengele grande scienziato, si lagna perché #Parisi era fra gli accademici che impedì il com… - alexarmuzzi : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il Nobel per la Chimica è stato assegnato a Benjamin List e a David W.C. MacMillan #ANSA -