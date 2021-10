Moda tagli capelli corti autunno-inverno, il pixiecut di Charlène di Monaco e l'airy bob (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I tagli di capelli corti sono perfetti per avere un look molto glamour e quindi non possono mai mancare in questo autunno-inverno 2021. In particolare è di tendenze il pixie cut sfoggiato da Charlène di Monaco. Quest'ultima ha pubblicato la foto con la nuova chioma sulla sua pagina Instagram e in pochi minuti ha ottenuto moltissimi like. Tendenze tagli capelli corti autunno-inverno 2021 Il pixie portato ultimamente da Charlène di Monaco risulta essere molto corto. Il dettaglio che rende molto originale questo taglio è senza nessun dubbio la frangia a tendina: quest'ultima risulta essere molto leggera e la principessa ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Idisono perfetti per avere un look molto glamour e quindi non possono mai mancare in questo2021. In particolare è di tendenze il pixie cut sfoggiato dadi. Quest'ultima ha pubblicato la foto con la nuova chioma sulla sua pagina Instagram e in pochi minuti ha ottenuto moltissimi like. Tendenze2021 Il pixie portato ultimamente dadirisulta essere molto corto. Il deto che rende molto originale questoo è senza nessun dubbio la frangia a tendina: quest'ultima risulta essere molto leggera e la principessa ...

