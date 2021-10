Milan Games Week & Cartoomics “as one”: date e biglietti per l’evento unico! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tramite comunicato stampa, è stato annunciato il Milan Games Week & Cartoomics “as one”, un unico grande evento che accorperà le due famose fiere: ecco le date e tutti i dettagli La pandemia di Coronavirus ha distrutto i piani di qualsiasi tipo di industria, compresa quella videoludica, nel corso degli ultimi (quasi) due anni. Tantissime fiere sono passate dall’essere agglomerati di persone sudate e scalpitanti, ad eventi completamente online. Basti pensare all’E3 2021, alla Gamescom o al recente Tokyo Game Show 2021 per capire quanto sia il mondo dell’informazione, sia quello delle fiere si sia evoluto e sia cambiato in così poco tempo. Il ritorno alla “normalità” è però, speriamo, sempre più vicino e alcune organizzazioni stanno tentando di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tramite comunicato stampa, è stato annunciato il“as one”, un unico grande evento che accorperà le due famose fiere: ecco lee tutti i dettagli La pandemia di Coronavirus ha distrutto i piani di qualsiasi tipo di industria, compresa quella videoludica, nel corso degli ultimi (quasi) due anni. Tantissime fiere sono passate dall’essere agglomerati di persone sue scalpitanti, ad eventi completamente online. Basti pensare all’E3 2021, allacom o al recente Tokyo Game Show 2021 per capire quanto sia il mondo dell’informazione, sia quello delle fiere si sia evoluto e sia cambiato in così poco tempo. Il ritorno alla “normalità” è però, speriamo, sempre più vicino e alcune organizzazioni stanno tentando di ...

