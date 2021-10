Manfredi: «Mi auguro che il Napoli vinca lo scudetto» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Da sindaco non posso che augurarmi che il Napoli vinca scudetto. Sarebbe la più grande soddisfazione per la città e per me stesso che la rappresento, ma anche una grande spinta di ottimismo”. Così Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli, intervenuto a 24 Mattino su Radio 24. “Tornare a vincere è quello che io mi aspetto per la città, una Napoli nuovamente vincente, perché ha tutta la forza e l’energia per farlo”. Leggi su footdata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Da sindaco non posso che augurarmi che il. Sarebbe la più grande soddisfazione per la città e per me stesso che la rappresento, ma anche una grande spinta di ottimismo”. Così Gaetano, nuovo sindaco di, intervenuto a 24 Mattino su Radio 24. “Tornare a vincere è quello che io mi aspetto per la città, unanuovamente vincente, perché ha tutta la forza e l’energia per farlo”.

