Mai più carne stopposa con i consigli della nonna, sempre attuali! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Chi la cucina si ripete come un mantra: “mai più carne stopposa”, perché chi la ama, non può tollerare che la sua resa non sia sempre superlativa! Questo perché si tratta di un alimento atavico, che prevede un sacrificio e proprio per questo va onorato, preparando un piatto superlativo che gli renda giustizia! Che sia in padella, al forno, impanata o alla griglia, è nella sua morbidezza che risiede il massimo piacere per il palato. Ma si tratta sempre di una pietanza delicata che patisce la cottura se non realizzata con massima attenzione. Lo sbaglio è dietro l’angolo e non di rado si ottiene un risultato troppo duro, troppo gommoso, troppo asciutto, in breve al di sotto delle aspettative. Eppure esistono ben 3 + 1 rimedi infallibili per scongiurare un così triste finale. Curiose? Iniziamo! Mai più ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Chi la cucina si ripete come un mantra: “mai più”, perché chi la ama, non può tollerare che la sua resa non siasuperlativa! Questo perché si tratta di un alimento atavico, che prevede un sacrificio e proprio per questo va onorato, preparando un piatto superlativo che gli renda giustizia! Che sia in pa, al forno, impanata o alla griglia, è nella sua morbidezza che risiede il massimo piacere per il palato. Ma si trattadi una pietanza delicata che patisce la cottura se non realizzata con massima attenzione. Lo sbaglio è dietro l’angolo e non di rado si ottiene un risultato troppo duro, troppo gommoso, troppo asciutto, in breve al di sotto delle aspettative. Eppure esistono ben 3 + 1 rimedi infallibili per scongiurare un così triste finale. Curiose? Iniziamo! Mai più ...

VittorioSgarbi : #roma Raggi: “Io vittima in questi anni di attacchi durissimi”. Detto da chi milita in un partito che ha alimentat… - fattoquotidiano : Milano, parla il consigliere comunale Vittorio Feltri (il più votato di Fratelli d’Italia): “Non so se ci andrò mai… - RealEmisKilla : Solo a me piacerebbe che non tornassero mai più nè whatsapp nè instagram? Troppo meglio così. - Marcell41157833 : @conteDartagnan @Lucia39134555 Innamorato alla follia del nulla ??????mai più un voto a questo PD ?? avanti così, chiss… - skittishliz : RT @creeestina: Lucrezia Selassié uno dei personaggi più imbarazzanti mai atterrati al grande fratello -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più Batterio - killer in ospedale a Verona, indagati sette medici per omicidio e lesioni colpose. La mamma di una vittima: 'Senso di giustizia' ... non per una fiducia generica nella giustizia, ma perchè non ho mai nutrito il dubbio che la ... "Questo è un primo punto importante che dimostra come la struttura sanitaria di uno dei più importanti ...

Giorgio Parisi: 'Mi feci scappare da sotto il naso un premio Nobel all'età di venticinque anni' ...di scrivere l'articolo che di fatto sancì più avanti la nascita della Cromo Dinamica Quantistica. Ricerca che nel 2004 fa è valso il premio a Politzer da un lato, Gross e Wilczek . 'Non sono mai ...

Trinca: «Grave negare ai più giovani la visione del film sul massacro del Circeo» Corriere della Sera ... non per una fiducia generica nella giustizia, ma perchè non honutrito il dubbio che la ... "Questo è un primo punto importante che dimostra come la struttura sanitaria di uno deiimportanti ......di scrivere l'articolo che di fatto sancìavanti la nascita della Cromo Dinamica Quantistica. Ricerca che nel 2004 fa è valso il premio a Politzer da un lato, Gross e Wilczek . 'Non sono...