LIVE Milano-Torino 2021 in DIRETTA | il gruppo si spezza in tre tronconi | ritardo di 1’30” sulla fuga

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI, SEGUI LA NOSTRANOSTRA PAGINA FACEBOOK LADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 15.22 Nella prima parte delsono rimasti appena 20 corridori, gli altri devono inseguire da dietro. 15.20 SPACCATURA IN TREDEL! A causa dell’alta velocità il primo drappello è a” dalla, il secondo 20? indietro rispetto alprincipale e il terzo a 40?. 15.17 Passano i chilometri e ildecide di aumentare il passo: 2’30” il gap nei confronti dei sei attaccanti. 15.14 Queste le parole di Primoz Roglic ai microfoni di Rai Sport ...

Advertising

fanpage : La più votata a Roma è Rachele Mussolini, figlia di Romano e nipote del duce #Elezionicomunali2021 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Milano

OA Sport

Il 12 novembre esce infatti "at Venaria Reale" (Concerto srl / Platinum srl / BMG Rights ... 25 marzo Padova, 23 aprile Sanremo, 7 maggio Zurigo, 16 e 17 maggio, 26 giugno Lucca. .Realizza produzionie in studio soprattutto con artisti internazionali come Mari Boine, Ayub ... Direttore didattico e Responsabile del Dipartimento di Chitarra del CPM Music Institute di. ...Il concerto di Paolo Conte nel cuore della Reggia di Venaria Reale, prodotto da Milo Fantini e Rita Allevato (che ne cura anche la direzione artistica) per Concerto Srl e trasmesso in esclusiva stream ...È stato annunciato il Milan Games Week & Cartoomics "as one", un unico grande evento che accorperà le due famose fiere nel corso di novembre.