L’Italia non è un club, non fischiate Donnarumma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo striscione di benvenuto riservato a Donnarumma ha fatto discutere. L’Italia è la squadra di tutti, mettete da parte il rancore e l’egoismo “Fratelli d’Italia“, le parole del nostro inno parlano chiaro, quando gioca la Nazionale non esistono club o rancori a singoli giocatori come Donnarumma. Tutti dovrebbero tifare e sostenere la stessa squadra: juventini, milanisti, interisti e tutti gli altri accomunati dall’azzurro. “Spero che San Siro non mi fischi”. A occhio #Donnarumma spera male pic.twitter.com/DEYn8XQyyU— Giovanni Capuano (@capuanogio) October 5, 2021 Cari tifosi a cosa servirebbe destabilizzare Donnarumma? Non gioca il Psg, ma la Nazionale che vi rappresenta. Sareste felice di fare un torto alL’Italia? Certo, i malumori sono tanti e il divorzio ... Leggi su zon (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo striscione di benvenuto riservato aha fatto discutere.è la squadra di tutti, mettete da parte il rancore e l’egoismo “Fratelli d’Italia“, le parole del nostro inno parlano chiaro, quando gioca la Nazionale non esistonoo rancori a singoli giocatori come. Tutti dovrebbero tifare e sostenere la stessa squadra: juventini, milanisti, interisti e tutti gli altri accomunati dall’azzurro. “Spero che San Siro non mi fischi”. A occhio #spera male pic.twitter.com/DEYn8XQyyU— Giovanni Capuano (@capuanogio) October 5, 2021 Cari tifosi a cosa servirebbe destabilizzare? Non gioca il Psg, ma la Nazionale che vi rappresenta. Sareste felice di fare un torto al? Certo, i malumori sono tanti e il divorzio ...

Advertising

mara_carfagna : Il testo della delega fiscale è chiaro, noi di @forza_italia lo abbiamo approvato con convinzione: la riformulazion… - renatobrunetta : Con @forza_italia al governo la casa degli italiani non si tocca!Non cambierà l'imposizione fiscale su case e terre… - Gazzetta_it : L’opinione: fischi a Gigio? Milanisti, pensateci: un azzurro non si contesta #ItaliaSpagna - IulianaAdriana3 : RT @intuslegens: #Letta ammonisce che, se non subiremo la riforma del #catasto, l'#Ue non darà soldi. Ossia: un'azione terroristica ha mani… - LucianoRomeo9 : RT @intuslegens: #Letta ammonisce che, se non subiremo la riforma del #catasto, l'#Ue non darà soldi. Ossia: un'azione terroristica ha mani… -