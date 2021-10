L’Africa nelle mire di Google: annunciato un cavo sottomarino per portare internet passando dall’Europa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un chilometrico cavo sottomarino che la colleghi direttamente con l’Europa. È questo il piano di Google per digitalizzare L’Africa, che con i suoi 1,3 miliardi di abitanti e un tasso di crescita demografica a doppia cifra si appresta a diventare uno dei mercati più redditizi per i colossi dell’informatica. A svelare il progetto è stato mercoledì 6 ottobre direttamente l’amministratore delegato della società di Mountain View, Sundar Pichai, che ha parlato di un investimento quinquennale dal valore complessivo di un miliardo di dollari. Come spiegato da Pichai, l’iniziativa al 2026 prevede in particolare l’installazione di un collegamento subacqueo, denominato “Equiano”, che dal Vecchio Continente attraverserà Sudafrica, Namibia, Nigeria e l’isola di Sant’Elena, per garantire agli utenti africani maggiore velocità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un chilometricoche la colleghi direttamente con l’Europa. È questo il piano diper digitalizzare, che con i suoi 1,3 miliardi di abitanti e un tasso di crescita demografica a doppia cifra si appresta a diventare uno dei mercati più redditizi per i colossi dell’informatica. A svelare il progetto è stato mercoledì 6 ottobre direttamente l’amministratore delegato della società di Mountain View, Sundar Pichai, che ha parlato di un investimento quinquennale dal valore complessivo di un miliardo di dollari. Come spiegato da Pichai, l’iniziativa al 2026 prevede in particolare l’installazione di un collegamento subacqueo, denominato “Equiano”, che dal Vecchio Continente attraverserà Sudafrica, Namibia, Nigeria e l’isola di Sant’Elena, per garantire agli utenti africani maggiore velocità di ...

