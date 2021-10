I ragazzi (di Guess) stanno bene (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Guess, che è un marchio globale, americano di nascita ma che all’Italia ha sempre guardato con attenzione sia a livello di immagine che di mercato, ha organizzato un weekend in Svizzera con alcuni friends of the brand per raccontare al proprio pubblico gli sviluppi di alcune delle sue linee uomo. Accanto alla prima linea, Marciano by Guess, ci sono: Guess Jeans Man, Guess Activewear e la new born Guess Originals. Ora: Guess non ha certo bisogno di presentazioni, ma chiaramente il brand è in continua evoluzione e, se nel suo Dna sono ben salde le caratteristiche degli inizi, molte sfumature potrebbero non essere ancora chiare al suo pubblico. Per questo ci sono le campagne chiaramente, ma nel 2021 i mezzi che un brand ha per comunicare se stesso passano anche attraverso una ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021), che è un marchio globale, americano di nascita ma che all’Italia ha sempre guardato con attenzione sia a livello di immagine che di mercato, ha organizzato un weekend in Svizzera con alcuni friends of the brand per raccontare al proprio pubblico gli sviluppi di alcune delle sue linee uomo. Accanto alla prima linea, Marciano by, ci sono:Jeans Man,Activewear e la new bornOriginals. Ora:non ha certo bisogno di presentazioni, ma chiaramente il brand è in continua evoluzione e, se nel suo Dna sono ben salde le caratteristiche degli inizi, molte sfumature potrebbero non essere ancora chiare al suo pubblico. Per questo ci sono le campagne chiaramente, ma nel 2021 i mezzi che un brand ha per comunicare se stesso passano anche attraverso una ...

Advertising

evandra__ : RT @inprincesspark: buongiorno, harry si è ricordato la data della prima volta in cui ha messo piede nel msg insieme ai ragazzi e li ha anc… - onlyangezl : RT @inprincesspark: buongiorno, harry si è ricordato la data della prima volta in cui ha messo piede nel msg insieme ai ragazzi e li ha anc… - ificouldflyxam : RT @inprincesspark: buongiorno, harry si è ricordato la data della prima volta in cui ha messo piede nel msg insieme ai ragazzi e li ha anc… - heartbreakgvrI : RT @inprincesspark: buongiorno, harry si è ricordato la data della prima volta in cui ha messo piede nel msg insieme ai ragazzi e li ha anc… - onlythesophi : RT @inprincesspark: buongiorno, harry si è ricordato la data della prima volta in cui ha messo piede nel msg insieme ai ragazzi e li ha anc… -