F1, GP Turchia 2021: Sainz partirà dal fondo dopo cambio power unit (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tutto pronto al via del sedicesimo weekend di gare di F1. Questo fine settimana si correrà all'Istanbul Park per il GP di Turchia 2021, e subito la Ferrari si presenta con una novità. La Scuderia del cavallino rampante, infatti, ha comunicato il cambio di power unit sulla monoposto di Carlos Sainz. Lo spagnolo, quindi, come accaduto al compagno Charles Leclerc nello scorso GP di Russia, partirà dal fondo, con l'obiettivo di riuscire a racimolare qualche punto in gara. Inoltre, in Turchia non sarà presente Mattia Binotto, che, come avvenuto già altre volte in passato, rimarrà nel quartier generale di Maranello per concentrarsi sullo sviluppo della monoposto della prossima stagione. SportFace.

