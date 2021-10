Evergrande, ma non solo. Ecco i timori di chi investe in Cina (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Gli investitori stranieri sono stati chiaramente spaventati dalla repressione del Partito comunista cinese (Pcc) su vari settori dell’economia, in particolare negli ultimi sei mesi. Ciò ha generato un certo grado di paura e incertezza che lascia molti investitori nel limbo. Quale sarà il prossimo settore, si chiedono. Di conseguenza, molti investitori ridurranno il proprio portafoglio in Cina. Per altri, il mercato cinese è semplicemente troppo grande per essere evitato. Per questi investitori, è essenziale comprendere il clima politico della Cina e dove si sta dirigendo evitando determinati settori, in particolare quelli con maggiore esposizione politica. Fondamentalmente, investire in Cina comporta una dimensione politica e un rischio enormi. Mentre i leader delle società occidentali sono principalmente responsabili nei confronti ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Gli investitori stranieri sono stati chiaramente spaventati dalla repressione del Partito comunista cinese (Pcc) su vari settori dell’economia, in particolare negli ultimi sei mesi. Ciò ha generato un certo grado di paura e incertezza che lascia molti investitori nel limbo. Quale sarà il prossimo settore, si chiedono. Di conseguenza, molti investitori ridurranno il proprio portafoglio in. Per altri, il mercato cinese è semplicemente troppo grande per essere evitato. Per questi investitori, è essenziale comprendere il clima politico dellae dove si sta dirigendo evitando determinati settori, in particolare quelli con maggiore esposizione politica. Fondamentalmente, investire incomporta una dimensione politica e un rischio enormi. Mentre i leader delle società occidentali sono principalmente responsabili nei confronti ...

