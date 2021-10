Dove vedere terza stagione You 3 streaming gratis Netflix o Sky | quando esce | trailer e anticipazioni

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo le prime due stagioni, arriva un nuovo appuntamento con la tanto amata serie “You“. La serie tv thriller creata da Greg Berlanti continuerà aprotagonista Joe, interpretato da Penn Badgley (Dan di Gossip Girl), nelle sue vicende legate a Love ed al neo-arrivato Henry, figlio della coppia.You 3,L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::a Roma: arriva la prima sede in Italia! I contenuti disponibili su Disney+ in Italiadel reboot Looney Tunes svelato da HBO Max The Conjuring 3 è in: eccoSky o DAZN?Juventus Sampdoria ...