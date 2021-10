Discoteche, arriva l’ok del Cts per la riapertura graduale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) in zona bianca, ma il sindacato delle sale da ballo non è soddisfatto In una nota, il Comitato Tecnico Scientifico ha fatto sapere che le Discoteche e sale da ballo possono riaprire, ma con gradualità e in zona bianca. Si legge nella nota, che il Cts «ritiene che queste attività possano essere consentite in zona bianca garantendo: una presenza, compreso il personale dipendente, pari al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all’aperto; la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo d’aria e rispondenti ai requisiti qualitativi specificati nei documenti di indirizzo Iss; l’uso obbligatorio dei bicchieri monouso; la garanzia della possibilità di frequente igienizzazione delle mani oltre che la pulizia e la sanificazione dei locali; l’utilizzo della mascherina chirurgica nei vari momenti ad eccezione di quello del ballo, paragonabile alle attività fisiche ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) in zona bianca, ma il sindacato delle sale da ballo non è soddisfatto In una nota, il Comitato Tecnico Scientifico ha fatto sapere che lee sale da ballo possono riaprire, ma con gradualità e in zona bianca. Si legge nella nota, che il Cts «ritiene che queste attività possano essere consentite in zona bianca garantendo: una presenza, compreso il personale dipendente, pari al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all’aperto; la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo d’aria e rispondenti ai requisiti qualitativi specificati nei documenti di indirizzo Iss; l’uso obbligatorio dei bicchieri monouso; la garanzia della possibilità di frequente igienizzazione delle mani oltre che la pulizia e la sanificazione dei locali; l’utilizzo della mascherina chirurgica nei vari momenti ad eccezione di quello del ballo, paragonabile alle attività fisiche ...

