“Difficile che gli elettori di Raggi e Calenda scelgano il Pd: ecco perché la vittoria di Gualtieri non è scontata” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ballottaggio Roma, il sondaggista Noto: “Non è scontato il successo del Pd” “Il successo del Pd al ballottaggio non è scontato”: a dirlo è il sondaggista Antonio Noto, il quale spiega perché una vittoria del candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, che il 17 e 18 ottobre sfiderà Enrico Michetti, aspirante primo cittadino del centrodestra, per la conquista del Campidoglio, non è affatto certa. Intervistato da Il Tempo, Noto ha spiegato che anzitutto al secondo turno “va a votare poco più della metà di quelli che hanno votato al primo”. “Per intenderci – continua il sondaggista – non torneranno alle urne neanche quelli che hanno votato Gualtieri e Michetti. perché i candidati al Consiglio, quelli che sono sicuri di restare fuori, di certo non si impegneranno nella campagna come ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ballottaggio Roma, il sondaggista Noto: “Non è scontato il successo del Pd” “Il successo del Pd al ballottaggio non è scontato”: a dirlo è il sondaggista Antonio Noto, il quale spiegaunadel candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto, che il 17 e 18 ottobre sfiderà Enrico Michetti, aspirante primo cittadino del centrodestra, per la conquista del Campidoglio, non è affatto certa. Intervistato da Il Tempo, Noto ha spiegato che anzitutto al secondo turno “va a votare poco più della metà di quelli che hanno votato al primo”. “Per intenderci – continua il sondaggista – non torneranno alle urne neanche quelli che hanno votatoe Michetti.i candidati al Consiglio, quelli che sono sicuri di restare fuori, di certo non si impegneranno nella campagna come ...

