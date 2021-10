Croazia, scossa di terremoto di magnitudo 4.6 in Dalmazia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata poco prima delle 22 nella regione costiera croata della Dalmazia, con epicentro al confine con la Bosnia - Erzegovina, vicino al lago di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Unadidi4.6 è stata registrata poco prima delle 22 nella regione costiera croata della, con epicentro al confine con la Bosnia - Erzegovina, vicino al lago di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Croazia, scossa di terremoto di magnitudo 4.6 in Dalmazia #terremoto - marmiccico : RT @MediasetTgcom24: Croazia, scossa di terremoto di magnitudo 4.6 in Dalmazia #terremoto - twMirandolina : RT @MediasetTgcom24: Croazia, scossa di terremoto di magnitudo 4.6 in Dalmazia #terremoto - Cholula72 : RT @MediasetTgcom24: Croazia, scossa di terremoto di magnitudo 4.6 in Dalmazia #terremoto - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Croazia, scossa di terremoto di magnitudo 4.6 in Dalmazia #terremoto -