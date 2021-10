Arriva la semifinale di “Star in the star”. Domani in prima serata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Domani sera in prima serata su Canale 5 ppuntamento con la semifinale di star in the star, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi. Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Adriano Pappalardo e Daniela Martani, che hanno indossato rispettivamente i panni di Zucchero e Madonna, prosegue il percorso dei 6 concorrenti per aggiudicarsi la vittoria finale. Gli artisti ancora in gara interpretano: Claudio Baglioni, Lady Gaga, Loredana Bertè, Micheal Jackson, Mina e Pino Daniele. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I 3 giudici valuteranno le performance per decidere quale ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021)sera insu Canale 5 ppuntamento con ladiin the, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi. Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Adriano Pappalardo e Daniela Martani, che hanno indossato rispettivamente i panni di Zucchero e Madonna, prosegue il percorso dei 6 concorrenti per aggiudicarsi la vittoria finale. Gli artisti ancora in gara interpretano: Claudio Baglioni, Lady Gaga, Loredana Bertè, Micheal Jackson, Mina e Pino Daniele. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I 3 giudici valuteranno le performance per decidere quale ...

