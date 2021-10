Roma, infortunio per Smalling: in forte dubbio contro il Napoli (Di martedì 5 ottobre 2021) Chris Smalling, difensore della Roma, probabilmente non giocherà la sfida contro il Napoli a causa di un infortunio. Il difensore della Roma Chris Smalling ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 5 ottobre 2021) Chris, difensore della, probabilmente non giocherà la sfidaila causa di un. Il difensore dellaChrisha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Roma, si ferma #Smalling per infortunio - Solano_56 : Decimo infortunio per #Smalling da quando è alla #Roma - SkySport : Roma, infortunio per Smalling: lesione al flessore della coscia destra. Out 2-3 settimane #SkySport #Roma #Smalling - YBah96 : RT @DiMarzio: #Roma, si ferma #Smalling per infortunio - siamo_la_Roma : ?? Infortunio serio per Matteo #Pessina ? Il centrocampista ne avrà per circa 2 mesi ?? È in dubbio per la gara contr… -