Razzismo in Fiorentina-Napoli | la Procura Federale apre un fascicolo

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il giudice sportivo ha deciso di rinviare la decisione in merito alla vicenda diin, con insulti al difensore partenopeo, Kalidou Kolulibaly. Laha aperto unin merito. Questo quanto si legge: “In riferimento ai cori di natura discriminatoria nei confronti del calciatore Koulibaly Kalidou ha preso atto dell’apertura di apposito procedimento di indagine da parte dellavolto all’accertamento dei fatti e all’individuazione dei soggetti responsabili, riservandosi in esito al procedimento stesso di adottare le conseguenti misure, ove di competenza”. Foto twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

acffiorentina : La Fiorentina esprime la più ferma e dura condanna per gli episodi di razzismo avvenuti ieri nel corso della partit… - DiMarzio : Osimhen, Koulibaly e Anguissa vittime di insulti e ululati dopo #FiorentinaNapoli - capuanogio : Il calcio si ribella al #razzismo mentre la Digos di Firenze è a caccia del gruppetto che ha insultato i giocatori… - ArmandaGelsomin : RT @acffiorentina: La Fiorentina esprime la più ferma e dura condanna per gli episodi di razzismo avvenuti ieri nel corso della partita con… - infoitsport : Razzismo, la Fiorentina ora rischia. Il Napoli pronto a fermare le partite -

...AIC e vicepresidente FIGC parla degli episodi dial Franchi che hanno colpito Koulibaly. Tra gli altri giocatori presi di mira anche Anguissa e Osimhen. Alcuni tifosi della, però, ...Ilè ancora una componente invadente negli stadi italiani. E la dimostrazione è Dusan Vlahovic ... E' successo poco tempo fa, durante la partita dellacontro l'Atalanta, a Bergamo. ...Questa la decisione sull'episodio di razzismo al Franchi. Fiorentina multata per i cori e per aver ritardato l'inizio della gara ...Non solo Fiorentina-Napoli. Storie di ordinaria discriminazione, alla ricerca di soluzioni per fermare uno dei mali del calcio (e non solo del calcio) ...