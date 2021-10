Pensioni | aumento in arrivo nel 2022 | una spesa di 4 miliardi

(Di martedì 5 ottobre 2021) Non solo l’andamento dell’inflazione influirò sugli aumenti, dal 1° gennaioè in programma l’entrata in vigore di un nuovo meccanismo di rivalutazione delle, più favorevole per i cittadini L'articolo proviene da Firenze Post.

L'dellesarà calcolato sulla base dell'indice Foi, elaborato da Istat sulla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra 2021 e 2020, che come ultimo ......legge del 1988 sull'elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle; incremento al milione , o incremento della maggiorazione sociale: si tratta di un ulteriore...Non solo l’andamento dell’inflazione influirò sugli aumenti, dal 1° gennaio 2022 è in programma l’entrata in vigore di un nuovo meccanismo di rivalutazione delle pensioni, più favorevole per i cittadi ...Va detto anche che dal 1° gennaio 2022 è in programma l’entrata in vigore di un nuovo meccanismo di rivalutazione delle pensioni, più favorevole per i cittadini. Aumento pensioni al 1° gennaio 2022: c ...