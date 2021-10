Omicidio Torino, ragazza uccisa a coltellate in un bar a Luserna San Giovanni (Di martedì 5 ottobre 2021) Tragedia nella notte in provincia di Torino dove una ragazza è stata assassinata. Il fatto di sangue è accaduto a Luserna San Giovanni , appunto nel Pinerolese. Intorno all'1.30 un uomo è entrato in ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Tragedia nella notte in provincia didove unaè stata assassinata. Il fatto di sangue è accaduto aSan, appunto nel Pinerolese. Intorno all'1.30 un uomo è entrato in ...

Omicidio Torino, ragazza uccisa a coltellate in un bar a Luserna San Giovanni Tragedia nella notte in provincia di Torino dove una ragazza è stata assassinata. Il fatto di sangue è accaduto a Luserna San Giovanni , appunto nel Pinerolese. Intorno all'1.30 un uomo è entrato in un bar e ha iniziato a sferrare ...

