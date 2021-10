Il celebre programma per ragazzi entra negli anta

(Di martedì 5 ottobre 2021) 35 anni fa nasceva Bim Bum Bam guarda le foto Chi è stato bambinoanni Otte Novse lo ricorda ancora. Bim Bum Bam, appuntamento televisivo imperdibile per tutti ini di quell’epoca, compie 40 anni: la prima puntata è andata in onda il 4 ottobre 1981 sull’emittente milanese Antenna Nord. Poi, la trasmissione è passata sulle (allora) reti Fininvest, ovvero prima su Canale 5 e poi su Italia 1, dov’è rimasto in onda fino al 2002. Leggi anche › Bim Bum Bam: 35 anni ...

Ultime Notizie dalla rete : celebre programma

TargatoCn.it

Ilcantautore statunitense, leader del gruppo rock dei R. E. M. fino al loro scioglimento e ... ha fatto chiarezza nel corso di un'intervista rilasciata alradio americano 'All Of It ...Una "storia nella storia nella storia" quella raccontata da Stal Mami , lacommedia di ... invenerdì 8 ottobre alla sala del Giudizio del Museo della Città Un'occasione per ...Puntualmente riparte l’attività concertistica dell’Academia Montis Regalis nella prestigiosa Sala Ghislieri di Mondovì Piazza. Toccherà alla celebre orchestra Melos Filarmonica di Torino dare il via a ...TREVISO - E’ una delle concorrenti più attese della nuova edizione di “Ballando con le stelle 2021”, il celebre programma di Rai 1 in onda da sabato 16 ottobre. Quest’anno tra i concorrenti in gara c’ ...