Elezioni 2021 | il prof Bassetti | “Bastonati i partiti no-vax | premiata la scienza”

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - Open_gol : L’attore candidato con la lista civica di Michetti è uno dei pazienti del dottore indagato per aver inserito nel si… - ilfoglio_it : 'Non faremo apparentamenti né alleanze. Abbiamo dimostrato che esiste un'area di riformismo pragmatica. È un risult… - lifestyleblogit : Elezioni 2021, Bassetti: 'Hanno vinto vaccinati contro partiti antiscienza' - - lifestyleblogit : Elezioni Roma, Calenda: 'Ai ballottaggi lascio libero chi mi ha scelto' - -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni 2021

Giorgia Meloni non ha dubbi e a "Quarta Repubblica" ha commenta il risultato delleamministrative, in concomitanza all'uscita del servizio giornalistico di Fanpage, a seguito del quale la ...Una squadra di ragazzi al pc scandaglia i dati elettorali, altri postano sui social. Mentre una ragazza abbraccia tutti piangendo di felicità, arrivano i bicchieri per i brindisi. Poi, coperto da un ...Lo ha annunciato lo stesso Marcos. Marcos si era già candidato a vicepresidente - il sistema elettorale prevede due elezioni separate per le due cariche - nel 2016, venendo sconfitto di poco. Marcos ...Vota! Elezioni comunali, ecco i consiglieri eletti in Provincia di Parma. Le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 hanno decretato i nuovi sindaci di otto Comuni della Provinci ...