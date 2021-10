Calciomercato Napoli | De Laurentiis non aspetterà giugno per riscattare Anguissa

(Di martedì 5 ottobre 2021) André Zamboè di sicuro una delle note più liete di questotargato Spalletti. Il centrocampista del Fulham in appena sei gare di campionato e tre di Europa League ha già dimostrato di essere una pedina fondamentale dello scacchiere del tecnico toscano. Un impatto del genere non lo si vedeva da tempo in L'articolo

Advertising

AleCat_91 : PROCESSO AL CAMPIONATO LIVE: DEVASTANTI SENTENZE E SFOGHI SULLA SERIE A ... - sportli26181512 : Amministrative: il centrosinistra vince al primo turno a Milano, Bologna e Napoli. Ballottaggi a Roma e Torino: Il… - DilectisG : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : - sportli26181512 : Sconcerti a CM: ‘Napoli, Milan e Inter avanti, questa può essere anche la classifica finale. Juve, dietro al realis… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

CalcioNapoli24

Commenta per primo A margine della presentazione del nuovo logo Figc Lapo Elkann parla dell'episodio di razzismo avvenuto a Firenze nei confronti di Koulibaly, dopo Fiorentina -: 'A Kalidou mando un grande abbraccio, quanto successo nei suoi confronti è una vergogna. Koulibaly è un grande giocatore, che merita rispetto. Mi dispiace e gli porgo le scuse a nome degli ...Certo ilha fatto fino ad ora filotto vincendole tutte, ma nelle gare disputate fino ad ora ci sono momenti da evidenziare. Ha superato la Lazio surclassandola, ha superato l'Atalanta ed il ...04 ottobre 2021 a. a. a. Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - 'Non ci deve essere spazio per il razzismo. E' il tweet del Milan all'indomani degli episodi di razzismo allo stadio 'Artemio Franchi' contro i gi ...Buon lavoro Manfredi, riporta Napoli al suo antico splendore” Ecco, c'è chi non l'ha presa benissimo (leggete i commenti nella gallery in basso). Cortocircuito Napoli: eletto il sindaco, 'nonostante' ...