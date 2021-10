Auto, ecobonus al via anche sull’usato (Di martedì 5 ottobre 2021) La proposta era stata avanzata da Loreno Epis, presidente degli Autosalonisti bergamaschi di Ascom Molte le richieste nella prima settimana dall’entrata in vigore del contributo. Sul mercato mancano però le vetture. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 5 ottobre 2021) La proposta era stata avanzata da Loreno Epis, presidente deglisalonisti bergamaschi di Ascom Molte le richieste nella prima settimana dall’entrata in vigore del contributo. Sul mercato mancano però le vetture.

Advertising

tnt17670 : @beppe_grillo l Decreto dignità per i contratti stabili Il Codice rosso per proteggere donne e bambini L’Ecobonus p… - lagenda70889069 : I fondi dell'ecobonus rottamazione auto stanno terminando: da Stilcar su tutta la Gamma Citroën fino a 8.000 euro d… - saraassicura : #Ecobonus auto usate: 40 milioni di euro per l'acquisto di vetture di seconda mano. - Marco_DD_ : @Badr65656997 @AndreaRoventini Se un'auto elettrica decente parte da 30K€ sarà in ogni caso destinata a gente non p… - TrasportoEuropa : RT @PolimericaNews: Immatricolazioni di auto in Italia in pesante flessione anche a settembre a causa di carenza di microchip e fine ecobon… -