Asl fa il punto | ' 17 contagi in una settimana in Valle del Serchio'

(Di martedì 5 ottobre 2021) ... avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell'Azienda USL Toscana nord ovest. I nuovi casi positivi, da martedì 28 settembre a lunedì 4 ottobre, sono stati 422 con 55 comuni coinvolti. ...... "Soldi che andranno direttamente ai cittadini", spiega Giani a margine delstampa di oggi ... medici di famiglia, farmacie e infine i punti di somministrazione delle. I primi a ricevere il ...Rossi (Asl): "Punto di partenza per il richiamo vaccinale, procediamo". Campo di Marte ancora ad accesso libero per over 12 e anche over 80 ...Con formale richiesta, la direzione del Dipartimento di prevenzione della Asl Bari, ha chiesto al sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, di sospendere per il momento l'hub vaccinale allestito dalla R ...