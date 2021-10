A scuola con coltello e ‘storditore’, 14enne perquisito dai carabinieri davanti a un istituto (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quando i carabinieri lo hanno sottoposto a controlli gli hanno trovato addosso un coltello a serramanico e una torcia con funzioni di “storditore” elettrico: è stato riaffidato ai genitori il giovane di 14 anni perquisito dai militari dell’arma avanti a una scuola di Volla, in provincia di Napoli. Il ragazzo, sottoposto a perquisizione in via Dante Alighieri davanti alla istituto scolastico “Matilde Serao”, è stato denunciato per porto abusivo d’armi e affidato ai genitori. coltello e “storditore” sono stati sequestrati. I carabinieri, che non escludono alcuna ipotesi tra le quali figura anche il bullismo, sono al lavoro per scoprire perché il ragazzo andasse in giro armato. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quando ilo hanno sottoposto a controlli gli hanno trovato addosso una serramanico e una torcia con funzioni di “storditore” elettrico: è stato riaffidato ai genitori il giovane di 14 annidai militari dell’arma avanti a unadi Volla, in provincia di Napoli. Il ragazzo, sottoposto a perquisizione in via Dante Alighieriallascolastico “Matilde Serao”, è stato denunciato per porto abusivo d’armi e affidato ai genitori.e “storditore” sono stati sequestrati. I, che non escludono alcuna ipotesi tra le quali figura anche il bullismo, sono al lavoro per scoprire perché il ragazzo andasse in giro armato. L'articolo proviene da ...

