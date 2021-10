Whatsapp, Facebook e Instagram sono in down (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dalle ore 17.40 circa di oggi 4 ottobre 2021 si segnala un down simultaneo di Whatsapp e Instagram con l’app di messaggistica e il social network fotografico della galassia di Facebook che risultano non funzionanti sul territorio nazionale italiano, come peraltro testimoniano le migliaia di segnalazioni giunte al punto di riferimento in questo caso, il sito web specializzato downdetector. Anche Facebook e Messenger sembrano essere stati colpiti. La stessa downdetector ha aggiunto un banner in cime alla pagina per segnalare “un’interruzione diffusa presso Twitter, che potrebbe avere un impatto sul tuo servizio“. Il problema dura da ore. Oltre all’accesso estremamente lento o del tutto inaccessibile segnalato dagli ormai noti messaggi di errore come “Connessione...” su ... Leggi su cityroma (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dalle ore 17.40 circa di oggi 4 ottobre 2021 si segnala unsimultaneo dicon l’app di messaggistica e il social network fotografico della galassia diche risultano non funzionanti sul territorio nazionale italiano, come peraltro testimoniano le migliaia di segnalazioni giunte al punto di riferimento in questo caso, il sito web specializzatodetector. Anchee Messenger sembrano essere stati colpiti. La stessadetector ha aggiunto un banner in cime alla pagina per segnalare “un’interruzione diffusa presso Twitter, che potrebbe avere un impatto sul tuo servizio“. Il problema dura da ore. Oltre all’accesso estremamente lento o del tutto inaccessibile segnalato dagli ormai noti messaggi di errore come “Connessione...” su ...

Advertising

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - disinformatico : #facebookdown Ho cercato di fare il punto della situazione in linguaggio non troppo tecnico, correggetemi se ho sba… - giulia_serrenti : RT @damianosumerano: Come immagino gli anziani dei gruppi Facebook e Whatsapp che non riescono ad inviare le immagini della buonanotte ?? #i… - alsyeol : RT @damianosumerano: Come immagino gli anziani dei gruppi Facebook e Whatsapp che non riescono ad inviare le immagini della buonanotte ?? #i… -