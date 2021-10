Confessioni di una bolletta: tra liberalizzazioni, aumenti e oneri (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ecco ci mancava la più stupida delle rime baciate, nemmeno fosse una canzone (si fa per dire) da rapper alle vongole. La bolletta maledetta. E perché maledetta? Io sono sempre stata bistrattata, tutti ce l’hanno con me e tutti mi hanno scaricato addosso i loro rifiuti. Le ferrovie hanno bisogno di più quattrini? Mettiamole in bolletta. La Rai? Mettiamola in bolletta. Sì anche lei sulle mie spalle, ma lo capite, vi rendete conto? Una pattumiera fiscale. E poi mi lanciate le maledizioni. Galeotto fu il bilancio e chi lo scrisse. Sono nata nel 1999, tenuta a battesimo da Pier Luigi Bersani, ex comunista, emiliano, ministro dell’industria nel governo guidato da Massimo D’Alema ex comunista figlio di un parlamentare comunista, un princeling direbbero gli inglesi. La mia prima vita finisce fra poco più di un anno, nel 2023, quando cessa ogni ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ecco ci mancava la più stupida delle rime baciate, nemmeno fosse una canzone (si fa per dire) da rapper alle vongole. Lamaledetta. E perché maledetta? Io sono sempre stata bistrattata, tutti ce l’hanno con me e tutti mi hanno scaricato addosso i loro rifiuti. Le ferrovie hanno bisogno di più quattrini? Mettiamole in. La Rai? Mettiamola in. Sì anche lei sulle mie spalle, ma lo capite, vi rendete conto? Una pattumiera fiscale. E poi mi lanciate le maledizioni. Galeotto fu il bilancio e chi lo scrisse. Sono nata nel 1999, tenuta a battesimo da Pier Luigi Bersani, ex comunista, emiliano, ministro dell’industria nel governo guidato da Massimo D’Alema ex comunista figlio di un parlamentare comunista, un princeling direbbero gli inglesi. La mia prima vita finisce fra poco più di un anno, nel 2023, quando cessa ogni ...

