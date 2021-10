Citofonare Rai 2: tutto quello che c’è da sapere sul programma (Di domenica 3 ottobre 2021) Citofonare Rai 2: anticipazioni, cast e streaming Da domenica 3 ottobre 2021 alle ore 11,15 su Rai 2 Paola Perego e Simona Ventura vanno in onda con il nuovo programma Citofonare Rai 2. Paola, Simona e i loro ospiti mostreranno i luoghi più belli d’Italia sotto il patrocinio del FAI, i musei, i mercati più curiosi che nel fine settimana colorano le città ed entreranno nelle case di alcune famiglie italiane. Si parlerà poi degli spettacoli teatrali e cinematografici previsti nel weekend e, con i giochi telefonici, gli spettatori potranno aggiudicarsi premi di vario genere. Raccontare la tipica domenica italiana, questo l’obiettivo del programma, aiutati da “amici della domenica”, ospiti come attori, cantanti e imitatori. Cast Fanno parte del cast di Citofonare Rai 2 Massimo Cannoletta, inviato speciale ... Leggi su tpi (Di domenica 3 ottobre 2021)Rai 2: anticipazioni, cast e streaming Da domenica 3 ottobre 2021 alle ore 11,15 su Rai 2 Paola Perego e Simona Ventura vanno in onda con il nuovoRai 2. Paola, Simona e i loro ospiti mostreranno i luoghi più belli d’Italia sotto il patrocinio del FAI, i musei, i mercati più curiosi che nel fine settimana colorano le città ed entreranno nelle case di alcune famiglie italiane. Si parlerà poi degli spettacoli teatrali e cinematografici previsti nel weekend e, con i giochi telefonici, gli spettatori potranno aggiudicarsi premi di vario genere. Raccontare la tipica domenica italiana, questo l’obiettivo del, aiutati da “amici della domenica”, ospiti come attori, cantanti e imitatori. Cast Fanno parte del cast diRai 2 Massimo Cannoletta, inviato speciale ...

