Ascolti tv 2 ottobre 2021: “Tú sí Que Vales” vola oltre i 4 milioni di telespettatori (Di domenica 3 ottobre 2021) Gli Ascolti tv di ieri, sabato 2 ottobre 2021, decreta un vincitore assoluto per il prime time: Tú sí Que Vales. Il programma di Canale 5 – in onda dalle 21.30 alle 24.39 – supera l’asticella dei quattro milioni di telespettatori – 4.163.000 – superando quindi da solo un quarto della platea televisiva in visione … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 3 ottobre 2021) Glitv di ieri, sabato 2, decreta un vincitore assoluto per il prime time: Tú sí Que. Il programma di Canale 5 – in onda dalle 21.30 alle 24.39 – supera l’asticella dei quattrodi– 4.163.000 – superando quindi da solo un quarto della platea televisiva in visione … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

PTurche : RT @ioly136: Ma chi ha scritto che #braveandbeautiful faceva ascolti non adatti al periodo autunnale, cosa pensa di 1.360.000 e 15,9 di s… - sfanculin : RT @fabiofabbretti: #TuSiQueVales risale a quasi 4,2 milioni di spettatori (25.5% di share), #ArenaSuzuki cala ma tiene botta (3,5 mln - 19… - MondoTV241 : Ascolti TV di sabato 2 ottobre 2021: vince Tu si Que Vales, Arena Suzuki si difende, gli altri tutti sotto il milio… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 2 ottobre: Tu si que vales si prende un quarto della platea e distanzia Amadeus in versione Suzuki. Poi… - AndreaAAmato : #AscoltiTv 2 ottobre: Tu si que vales si prende un quarto della platea e distanzia Amadeus in versione Suzuki. Poi… -