Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: Ildefonso Umiliato Dal Nonno! (Di domenica 3 ottobre 2021) Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: Ildefonso svela la verità a Camino su un suo grande segreto, e presto anche il nonno viene a saperlo. Ben presto il marchese viene ripudato da tutta la sua famiglia… Nelle Puntate Spagnole di Una vita, le difficoltà per Ildefonso saranno davvero tante. Il marito di Camino, infatti, si trova costretto a confessare tutta la verità sulle cicatrici che la guerra gli ha lasciato. A catena, i problemi coinvolgono anche la sua famiglia e, alla fine, Ildefonso viene schiaffeggiato ed Umiliato da suo nonno. Ecco che cosa sta per succedere.

