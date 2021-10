Abito da sera e calzini bianchi: Chiara Ferragni a Parigi segue il ‘trend’, il web si divide (Di domenica 3 ottobre 2021) Il mix tra eleganza e comfort ha diviso il web: Chiara Ferragni ha seguito un trend ma non ha trovato tutti d’accordo. Ecco la foto scattata durante la Paris Fashion Week. E’ di ritorno dalla Francia dove ha seguito la Paris Fashion Week. Chiara Ferragni, dopo la pandemia, è tornata nel suo mondo e non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 3 ottobre 2021) Il mix tra eleganza e comfort ha diviso il web:ha seguito un trend ma non ha trovato tutti d’accordo. Ecco la foto scattata durante la Paris Fashion Week. E’ di ritorno dalla Francia dove ha seguito la Paris Fashion Week., dopo la pandemia, è tornata nel suo mondo e non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Undersummer : RT @llyfrausandrain: raga ma voi a scuola li fate i pomeriggi? no perché io inizio tipo tra due settimane a fare il venerdì dalle 8 alle 6… - llyfrausandrain : raga ma voi a scuola li fate i pomeriggi? no perché io inizio tipo tra due settimane a fare il venerdì dalle 8 alle… - 6dja0llo : RT @vogue_italia: Idee per il sabato sera? - vogue_italia : Idee per il sabato sera? - deepinmy_bones : Sabato sera 7:37 ci saranno -5 gradi a napoli? Tutto bene?? Solo dove abito io?? -