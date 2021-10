“Riposa in pace”. Pupo travolto dal dolore: una morte che lascia un grande vuoto (Di sabato 2 ottobre 2021) Il ricordo a fine articolo. Doloroso lutto per Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Il cantante dà l’ultimo saluto commosso sul suo profilo di Instagram. Le sue parole Sono ore difficili quelle che sta vivendo Enzo Ghinazzi, conosciuto con il suo nome d’arte più famoso Pupo. Il cantante è stato colpito da un lutto improvviso che lo ha resto molto addolorato. Su Instagram, l’ex opinionista del grande Fratello Vip ha espresso tutto il suo dolore con un messaggio di cordoglio. Una sua cara amica è scomparsa e per lui non potrebbe essere giornata più difficile. Improvvisamente si è spenta, lasciando il cantante scosso e senza parole. Sul suo seguitissimo profilo di Instagram, che conta più di 52 mila follower, Pupo ha voluto ricordare l’amica con una fotografia che li ritrae insieme, ... Leggi su howtodofor (Di sabato 2 ottobre 2021) Il ricordo a fine articolo. Doloroso lutto per Enzo Ghinazzi, in arte. Il cantante dà l’ultimo saluto commosso sul suo profilo di Instagram. Le sue parole Sono ore difficili quelle che sta vivendo Enzo Ghinazzi, conosciuto con il suo nome d’arte più famoso. Il cantante è stato colpito da un lutto improvviso che lo ha resto molto addolorato. Su Instagram, l’ex opinionista delFratello Vip ha espresso tutto il suocon un messaggio di cordoglio. Una sua cara amica è scomparsa e per lui non potrebbe essere giornata più difficile. Improvvisamente si è spenta,ndo il cantante scosso e senza parole. Sul suo seguitissimo profilo di Instagram, che conta più di 52 mila follower,ha voluto ricordare l’amica con una fotografia che li ritrae insieme, ...

Advertising

bettergiovanni : Riposa in pace - AntoNio89992988 : @borghi_claudio Non trovo parole per esprimere ciò che sento. Riposa in pace piccola. Spero che almeno ci sia una giustizia divina... - Renegadelimited : @fanpage Povera piccola non doveva andarsene così male con 1 morte così atroce riposa in pace Luana - vincospesso : @DiegoFusaro riposa in pace fanciulla ennesima vittima di questa assurda guerra - bevilatazza : @GIORGIOMALAVOL1 Povera anima riposa in pace ! ? Voi genitori meritate di marcire !! -