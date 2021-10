Trezeguet: «Chiesa? Non sarà mai una prima punta come Osimhen, ma con lui in campo la Juve cambia» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a David Trezeguet. Il tema è Federico Chiesa. Per lui non sarà mai una prima punta. «Non una prima punta, questo è sicuro. Ama lo spazio, gli piace partire dai lati, non sarà mai un Osimhen. Per me è un esterno o una seconda punta». Continua: «Federico pensa poco ma incide tanto, salta l’uomo, determina più di tutti. È uno diverso dagli altri e alla Juve serve tantissimo. Con lui o senza di lui, cambia tutto: è un’altra squadra». La sua qualità principale è una: «Il fatto che si diverte giocando. Guardandolo, capisco che gli piace il contesto della Juve: anche quando sbaglia, dà l’idea di divertirsi. È la cosa più importante. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a David. Il tema è Federico. Per lui nonmai una. «Non una, questo è sicuro. Ama lo spazio, gli piace partire dai lati, nonmai un. Per me è un esterno o una seconda». Continua: «Federico pensa poco ma incide tanto, salta l’uomo, determina più di tutti. È uno diverso dagli altri e allaserve tantissimo. Con lui o senza di lui,tutto: è un’altra squadra». La sua qualità principale è una: «Il fatto che si diverte giocando. Guardandolo, capisco che gli piace il contesto della: anche quando sbaglia, dà l’idea di divertirsi. È la cosa più importante. ...

