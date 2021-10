Space Shelter, Google lancia un videogame per imparare a difendersi online (Di venerdì 1 ottobre 2021) Per il mese europeo della cybersicurezza che si tiene ogni anno a ottobre, Google ed Euroconsumers – la rete di Organizzazioni di Consumatori che comprende Altroconsumo in Italia e le corrispettive in Spagna (Ocu), Belgio (Test-Achats) e Portogallo (DecoProteste) – hanno unito le forze per creare Space Shelter. È quanto si legge sul sito Ansa.it, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Il videogame che ti fa fare gli stessi miracoli di Gesù Cristo Si tratta di un gioco online che ha l’obiettivo di aiutare le persone di tutte le età a mettere alla prova le proprie abilità e impararne nuove, attraverso un avatar che aiuta a comprendere, ad esempio, l’autenticazione a più fattori e le impostazioni della privacy. Testimonial del gioco 12 Youtubers dei quattro paesi che riceveranno un kit di sopravvivenza e ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Per il mese europeo della cybersicurezza che si tiene ogni anno a ottobre,ed Euroconsumers – la rete di Organizzazioni di Consumatori che comprende Altroconsumo in Italia e le corrispettive in Spagna (Ocu), Belgio (Test-Achats) e Portogallo (DecoProteste) – hanno unito le forze per creare. È quanto si legge sul sito Ansa.it, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Ilche ti fa fare gli stessi miracoli di Gesù Cristo Si tratta di un giocoche ha l’obiettivo di aiutare le persone di tutte le età a mettere alla prova le proprie abilità e impararne nuove, attraverso un avatar che aiuta a comprendere, ad esempio, l’autenticazione a più fattori e le impostazioni della privacy. Testimonial del gioco 12 Youtubers dei quattro paesi che riceveranno un kit di sopravvivenza e ...

Advertising

giornalettismo : Per ottobre, il mese europeo della cybersicurezza, Google ed Euroconsumers hanno unito le forze e hanno creato Spac… - CeotechI : RT @CeotechI: Space Shelter, il game per imparare a navigare sul web - #Android #Apprendere #Computer #CyberSecurity #Desktop #Euroconsumer… - 1italiano1 : Cybersicurezza, da Google-Eurocosumers gioco per difendersi. E' Space Shelter, per YouTuber addestramento da Paolo… - giuliog : RT @ansa_tecnologia: Cybersicurezza, da Google-Eurocosumers gioco per difendersi. E' Space Shelter, per YouTuber addestramento da Paolo Nes… - ansa_tecnologia : Cybersicurezza, da Google-Eurocosumers gioco per difendersi. E' Space Shelter, per YouTuber addestramento da Paolo… -