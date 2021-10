(Di venerdì 1 ottobre 2021) Sarebbe entrato nel localee avrebbe iniziato a infastidire i clienti e ildell’attività, che vende Kebab, a, in via Tiburtina al civico 90. Avrebbe importunato così tanto che ildel proprietario, un, ha pensato bene di placare quella furia. Non con le parole, ma sferrando alin evidente stato di alterazione psico-fisica un pugno. Pugno, che poi si è rivelato fatale.uccide aunE’ successo questa mattina, poco dopo le 5, in un locale di via Tiburtina al civico 90. Ildel, avrebbe preso a ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, choc all’alba: cliente (ubriaco) ucciso a pugni dal figlio 18enne del titolare - VgAdele : Il cibo gettato nell'immondizia: il video choc al centro migranti - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Cliente ubriaco entra nel negozio, 18enne figlio del titolare lo prende a pugni e lo uccide: choc a Roma - ilmessaggeroit : Cliente ubriaco entra nel negozio, 18enne figlio del titolare lo prende a pugni e lo uccide: choc a Roma - EireenViolet : RT @EireenViolet: Sul presunto stupro a DAY Selvaggia Roma:'Credo che nessuno l’abbia costretta a fare quello che ha fatto! Poi come si dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma choc

Il Corriere della Città

First reaction:! Gli Uomini coreani sono un trio arrivato appositamente dalla Corea per ... Beh, a parte Ely e Sharon: la loro Daa Bankok è inascoltabile. I giudici di X Factor 2021: Emma, ...La Lazio di Sarri , fresca vincitrice del derby romano deve ripigliarsi dopo la sconfitta...League in tv e streaming Lazio - Lokomotiv di Europa League si gioca allo stadio Olimpico dicon ...Un pugno così violento da ucciderlo. E' accaduto all'alba di oggi a Roma, in via Tiburtina 90 all'interno di un negozio di kebab. Il figlio del titolare, appena 18enne, ...ZAPORIZHIA (UCRAINA) (ITALPRESS) – La Roma fa turnover e vince la seconda partita su due in Conference League. Dopo la sconfitta nel derby, la squadra di Josè Mourinho riparte, batte 3-0 lo Zorya a Za ...